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فيديو يجتاح التواصل.. سعودي يوزع المال في الحرم المكي

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فيديو يجتاح التواصل.. سعودي يوزع المال في الحرم المكي

دبي - العربية.نت

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خلال الساعات الماضية اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام رجل سعودي بتوزيع مبالغ مالية على العاملين في الحرم المكي.

ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يمر على عدد من العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام ويوزع عليهم مالاً.

كما انهالت التعليقات على هذا المقطع، حيث رحب الناشطون بهذه الخطوة.

يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، كانت رفعت الأحد استعدادتها بمناسبة عودة المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بكامل طاقته الاستيعابيه، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعملت الوكالة على ضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحرص على تنفيذها.

كما قامت بتكثيف عمليات التطهير والتعقيم وعمليات التنقل داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك في المصليات وصحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها.

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