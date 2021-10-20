جميع ركابها نجوا.. فيديو لطائرة تسقط وتلتهمها النيران

لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس، تحطمت طائرة كانت تقل 21 شخصاً، الثلاثاء. إلا أن كل الركاب وأفراد الطاقم تمكنوا من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطائرة المشتعلة.

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يشار إلى أن الطائرة التي تعمل بمحركين هي من طراز مكدونال دوغلاس وكانت متجهة إلى بوسطن، وقد أتى عليها الحريق بشكل كامل.

"انتهى بأفضل طريقة ممكنة"

من جهته أعلن ستيفن وودارد، السرجنت بجهاز الأمن العام في تكساس، خلال مؤتمر صحافي "نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة وهم 18 راكباً والطاقم المؤلف من 3 أفراد"، لافتاً إلى إصابة شخص واحد بجروح طفيفة.

من جانبه قال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم غيبسون إن الركاب تمكنوا من الخروج من الطائرة. وأوضح أنهم "كانوا مصدومين للغاية"، مشدداً على أن الحادث "انتهى بأفضل طريقة ممكنة".

ووقع الحادث بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.