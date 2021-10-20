"كشفه اللايف"..السارق فاضح نفسه في مصر بقبضة السلطات

بعدما غزا مواقع اانواصل الاجتماعي فاضحاً فعلته، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على سارق هاتف أحد المراسلين الصحافيين الذي كان يبث مقطع فيديو خلال بث مباشر عبر هاتفه المحمول في القليوبية.

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وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، إن مجهولا يستقل دراجة نارية سرق هاتفا محمولا من مراسل أحد المواقع الإخبارية أثناء تواجده أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في القليوبية، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشرة باستخدام الهاتف المحمول، ولاذ بالفرار.

اعترف بفعلته ودل على مكان المحمول

وأكدت أن جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، كشفت أن شخصا مقيما بدائرة مركز شرطة قليوب وراء ارتكاب العملية.

كما تابعت أنه وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب العملية، لافتة إلى أن السارق اعترف بارتكابه عملية السرقة وأشار إلى أن الهاتف الذي استولى عليه أصبح لدى أحد التجار المقيمين بدائرة المركز.

يشار إلة أنه وفي حين كان مراسل "اليوم السابع" ينقل أجواء شوارع القاهرة بعد تعرض البلاد لهزة أرضية قدرت بـ6 درجات على مقياس ريختر، صباح الثلاثاء، قام لص يقود دراجة بخارية بنشل الهاتف، دون أن يعلم أن الكاميرا مازالت مفتوحة على البث المباشر.

فكشف هويته، وظهر وجهه كاملا، وهو يدخن سيجارته.

زلزال بقوة 6 درجات

وكان زلزال بقوة 6 درجات ضرب عدة مناطق في البلاد صباح اليوم. وتداول رواد مواقع التواصل معلومات بوقوع زلزال شعر به سكان عدة محافظات دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

من جهته، كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة في تمام الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلي شعر به سكان غالبية مناطق مصر. وقال إن الهزة موقعها شرق البحر المتوسط وكانت بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث عدة توابع تسمى الهزات الارتدادية، ولكنها ستكون بقوة أقل من الزلزال الرئيسي.

يذكر أن حادثة السرقة هذه كانت غزت وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط المصرية ووسائل الإعلام المحلية والعربية، لأن السارق قد فضح نفسه بفعلتهن، وبات حديث "السوشال ميديا" خلال الساعات الماضي.