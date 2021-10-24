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فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها!

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فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في مشهد ولا أطرف، أظهر فيديو نشرته مراسلة CNN الأميركية على حسابها الرسمي في تويتر، قيام ديك رومي بقرصها مباشرة على الهواء، خلال تقديمها تقريراً من إحدى مزارع الديوك، فما كان منها إلا أن أطلقت ضحكة مدوية، لتضحك معها الديوك الرومية أيضاً!

وأرفقت آنا ستيوارت الفيديو بتعليق: "تبين أن ما يعجب الديوك الرومية حقاً هو ضحكة جيدة!".

يشار إلى أن ستيوارت كانت تقدم تقريراً من مزرعة ديوك رومية في إسكس جنوب إنجلترا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الفيديو المضحك، وانهالت التعليقات عليه منها: "حلوة ههه، شكراً لك! كنت حقاً بحاجة إلى ضحكة جيدة، هذه واحدة من أغرب الأشياء الجميلة التي رأيتها على الإطلاق"، وغيرها الكثير.

كما علق بعضهم على طريقة تفاعل الديوك، التي بدت وكأنها تضحك بدورها، علماً أن خبراء الطبيعة والعلماء يشيرون إلى أن ردة الفعل هذه، أو الأصوات التي تطلقها الديوك، هي طريقة دفاع من قبل تلك الطيور عند الشعور بأي خطر!

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