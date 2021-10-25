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شاب يتسبب بكارثة.. قطار يدهس توك توك في مصر

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شاب يتسبب بكارثة.. قطار يدهس توك توك في مصر

شاب متهور تسبب بالحادث

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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دهس قطار في القاهرة، مركبة توك توك في مصر وتسبب بإصابة 3 أشخاص بينهم قائد المركبة الذي بات في حالة حرجة.

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في التفاصيل، أصيب سائق وسيدة وفتاة في حادث تصادم قطار بـ "توك توك" بمزلقان النجيلي بدائرة قسمي روض الفرج وبولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وكشف التحقيق أن شاباً يقود مركبة توك توك قام برفع الحاجز الحديدي بمزلقان السكك الحديدية بالمنطقة، فيما قام زميله الآخر الذي يقود مركبة مماثلة بمحاولة العبور دون أن ينتبه للقطار القادم بسرعة كبيرة ما أدى لدهسه فأطاح به القطار على جانبي قضبان السكك الحديدية ولمسافة كبيرة.

حوادث متكررة

وأتت هذه الواقعة بعد أسابيع من حودث أخرى مماثلة جرت في مصر بسبب عدم الالتزام بإجراءات عبور السكك الحديدية.

ففي أسوان، أوقف قائد قطار رحلته لإنقاذ حمار فوجئ به مربوطا في طريقه خلال رحلته من أسوان للقاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل حينها، فيديو لقائد قطار يوقف قطاره ويرسل مساعده لإنقاذ حمار مربوط على شريط السكة الحديد بمنطقة الرديسية بمحافظة أسوان، ثم استكمل رحلته إلى العاصمة القاهرة.

كما تداول رواد مواقع التواصل في أبريل/نيسان الماضي، فيديو لقيام سائق القطار 751 القاهرة -أسوان بتحرير حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ما بين الأقصر وأسوان، ونزل السائق مترجلاً على قدميه وحرر الحمار الذي كان مربوطا بحبل، متفاديا اصطداما كارثيا.

حادث سابق
حادث سابق

مصرع العشرات وإصابة المئات

وكانت مصر قد شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن مصرع العشرات وإصابة المئات من المواطنين.

فيما تعهد الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة وإزالة التعديات على ممتلكات هيئة السكك الحديدية من أراضي منشآت، وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية

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