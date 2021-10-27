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استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية 

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استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية

حاصرت قوات الأمن الشقة التي تحصن بها المجرم الخطير لأيام حتى تمكنت من تصفيته بعد تبادل إطلاق النار

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تصفية مجرم خطير هدد بحرق فتاة وعائلتها، وأثار ذعرا وروّع أهالي مدينة طما بسوهاج شمال البلاد.

وخلال الأيام الماضية، أثار فيديو لفتاة من مدينة طما بسوهاج تدعى، أمنية محمد خالد، نشرته على فيسبوك، تفاعلا واهتماما كبيرا في مصر.

المجرم كان عاطلا ويقيم في سوهاج
  • المجرم كان عاطلا ويقيم في سوهاج
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المجرم كان عاطلا ويقيم في سوهاج
المجرم كان عاطلا ويقيم في سوهاج

وقالت الفتاة في الفيديو إنها تقيم بشارع جواد حسني، وتطلب القبض على المجرم الذي يحاصر منزلهم والشارع بالقنابل والأسلحة النارية واسطوانات الغاز، كاشفة أن المتهم الذي يهدد بحرقها وحرق عائلتها يدعى، عمرو الشافعي جابر سليمان الأحمر .

وحاصرت قوات الأمن الشقة التي تحصن بها المجرم الخطير لأيام حتى تمكنت من تصفيته بعد تبادل إطلاق النار.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، وذكرت أنها رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة لإحدى الفتيات من جراء قيام أحد أقاربها، وهو عاطل ومقيم بسوهاج، بترويع وتهديد والدها ومنطقتها لوجود خلافات مالية بينهما.

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وذكرت الوزارة أنه بفحص الواقعة تبين أن المتهم سبق اتهامه في 19 قضية ما بين قتل عمد وسلاح ناري ومخدرات وضرب وشروع في قتل، ومطلوب تنفيذ الأحكام ضده في جنايتين أدين فيهما بالإعدام شنقاً، وبالسجن ثلاث سنوات، ومحكوم عليه بالحبس 11 شهرا في 5 قضايا ما بين "تبديد وضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية.

وتابعت الوزارة أنه وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق النار، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية و4 خزائن نارية وعدد من الطلقات. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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