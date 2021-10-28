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إليسا تسخر من قرداحي.."لا يفقه باليمني ولا اللبناني!"

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إليسا تسخر من قرداحي.."لا يفقه باليمني ولا اللبناني!"

إليسا تشارك تصريحا لوزير الإعلام اليمني عن قرداحي وتعلق ساخرة!

دبي - العربية.نت

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فيما واجه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على مدى الساعات الماضية موجة انتقادات عربية رسمية، كانت الساحات على مواقع التواصل تشتعل.

فقد تصدر اسمه الوسم الأكثر تداولا بين اللبنانيين على تويتر على مدى اليومين الماضيين، ووجه له العديد من المواطنين انتقادات شتى.

"وفي الشأن اللبناني كمان"

بينما كان للمغنية إليسا طريقتها الخاصة في التعليق. فبكلمات قليلة سخرت صاحبة أغنية "أجمل إحساس" من قرداحي، معتبرة أنه لا يفقه الكثير بالشأن اللبناني قبل اليمني.

ومشاركة تصريحا لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اعتبر فيه أن "تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني"، علقت قائلة "وفي الشأن اللبناني كمان".

غضب واسع بعد تصريحات جورج قرداحي
غضب واسع بعد تصريحات جورج قرداحي

استدعاء سفير لبنان

يذكر أن السعودية والإمارات استدعتا أمس الأربعاء سفيري لبنان لديهما للاحتجاج على "التصريحات المسيئة" التي أدلى بها وزير الإعلام بشأن حرب اليمن. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "أسفها" لما تضمنته "التصريحات المسيئة الصادرة عن قرداحي حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

كما اعتبرتها "تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

يذكر أن تصريحات قرداحي، وهو إعلامي تلفزيوني سابق، أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه بقوة العديد من المغردين.

فيما أعربت الحكومة اللبنانية عن رفضها لكلامه، مؤكدة أنه "لا يعبّر عن موقفها الرسمي إطلاقا، خصوصا في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب".

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