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فيديو مروع لحادث دهس بالكويت.. والداخلية تكشف التفاصيل

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دهس دكتور كويتي

فيديو مروع لحادث دهس بالكويت.. والداخلية تكشف التفاصيل

دبي - العربية.نت

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وثق فيديو مروع لحظة دهس قائد مركبة مسرعة لشخص في أحد شوارع الكويت وهروبه من المكان، فيما انتشر المقطع كالنار في الهشيم.

وأظهرت اللقطات المصورة خروج الضحية من منزله، وسيره في شارع خال من المرة في منطقة الرقة، لتصدمه فجأة سيارة من الخلف.

من جهتها، نشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة من المقطع على صفحتها في تويتر، ظهرت فيها سيارة دفع رباعي رمادية اللون يقف أمامها شخص يرتدي سترة داكنة اللون.

وأوضحت في تعليق على الصورة: "بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن حالة دهس لشخص في محافظة الأحمدي.. توضح الإدارة أن المصاب تم نقله إلى المستشفى والجاني قام بتسليم نفسه للجهات المعنية، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه".

فيما أفاد مغردون على تويتر أن الضحية طبيب يدعى حسين جرخي، وقد نقل إلى العناية المركزة بعد إصابته بكسور ونزيف بالرأس جراء تعرضه للدهس.

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