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شاهد.. مهاجم يجرح 15 ويشعل ناراً في قطار باليابان

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الركاب يهربون من النوافذ

شاهد.. مهاجم يجرح 15 ويشعل ناراً في قطار باليابان

وقع الاعتداء فيما كانت مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في البلاد التي تنظم الأحد الانتخابات التشريعية

طوكيو- فرانس برس

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على "تويتر" ركاب قطار وهم يهربون من نوافذه بعد توقفه في إحدى محطات ضواحي طوكيو الغربية.

وهاجم شخص اليوم الأحد، ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا على متنه، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، مشيرة إلى إصابة عدة أشخاص، جروح أحدهم خطيرة.

وأفاد إعلام محلي بإصابة ثمانية أشخاص على الأقل، فيما تحدثت وكالة محلية للأنباء عن إصابة 15 شخصاً.

وسكب الرجل سائلا لم تتم تحديد ماهيته داخل القطار وأضرم النار، بحسب وسائل الإعلام.

وأوقفت السلطات اليابانية المهاجم من دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات.

ووقع الاعتداء فيما كانت مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في البلاد التي تنظم الأحد الانتخابات التشريعية.

ونادرا ما تُرتَكب جرائم عنيفة في اليابان التي تفرض قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.

وفي آب/أغسطس، وقع هجومان آخران على متن وسائل النقل العام في طوكيو.

وفي مطلع آب/أغسطس، أثناء الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية، أدى هجوم بسكين على قطار في الضواحي إلى إصابة عشرة أشخاص. ثم في 24 منه، أصيب شخصان بحروق بحمض الكبريت في محطة مترو بالعاصمة. وتم إلقاء القبض على المشتبه بهما في الحادثتين، وهما يابانيان، بعد فترة وجيزة.

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