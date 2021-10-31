فيديوهات مرعبة.. مشاجرة دامية بين طالبين بجامعة مصرية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين طالبين بجامعة الإسكندرية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، أثارت غضبا واسعاً وذعرا.

فقد تضمنت الفيديوهات لقطات لعراك بأسلحة بيضاء بين طالبين أمام مجمع الكليات بجامعة الإسكندرية، بجانب صورة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، حيث طعن طالب زميله بسكين في رقبته ليسقطه غارقاً بدمائه.

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جراحة عاجلة

وكشف شهود عيان أنه تم نقل الطالب المصاب للمستشفى، كما تأكد دخوله لإجراء جراحة عاجلة من أجل إيقاف النزيف، فيما تم ضبط الطالب الجاني.

من جانبها، أصدرت جامعة الإسكندرية بيانا أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، وقالت إنه في مساء السبت، نشبت مشادة كلامية، خارج نطاق الحرم الجامعي بشارع سوتير، بين كل من: "م- ج-م" طالب بالفرقة الأولى حقوق، و"أ- ر-ع" طالب بالفرقة الثانية كلية الآداب وشقيق الطرف الثاني وآخر غير معلوم أمام بوابة كلية الحقوق.

وذكر البيان أن المشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بضرب الطرف الثاني مستخدما آلة حادة ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي أسفل الذقن وسحجة بأحد الذراعين، وحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق من خلال الباب الفرعي إلا أن أمن الكلية منع دخوله.

وأشارت الجامعة إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط الطالب والسيطرة عليه واصطحابه ومعه عدد آخر من المشاركين في المشاجرة إلى قسم شرطة باب شرقي، لاتخاذ اللازم، بينما تم نقل طالب كلية الآداب المجنى عليه إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الميري".