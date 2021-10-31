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"أبي بطل ولكن".. رسالة مؤثرة لصلاح من المدرجات

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الطفل يرفع اللافتة من المدرجات

"أبي بطل ولكن".. رسالة مؤثرة لصلاح من المدرجات

الطفل الصغير رفع لافتة "أبي بطل ولكن صلاح ملك" في المدرجات ليراها الفرعون المصري أثناء المباراة

العربية.نت

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وجه مشجع صغير لفريق ليفربول الإنجليزي رسالة لنجمه المفضل محمد صلاح، خلال مباراته أمام ضيفه برايتون، التي انتهت بالتعادل 2-2 مساء السبت، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع الطفل الصغير لافتة في المدرجات مكتوب عليها: "أبي بطل ولكن صلاح ملك".

وعادة ما يحاول مشجعو ومحبو الفرعون المصري توصيل رسائل أو التعبير عن حبهم لنجمهم الكروي المفضل عن طريق رفع اللافتات من المدرجات خلال المباريات التي يشارك فيها صلاح.

وفي كثير من الأحيان يستجيب صلاح لتلك اللافتات التي تعبر عن الإعجاب والحب، فتراه إما يوجه التحية أو ربما يلتقي ويصافح بعضا من هؤلاء المعجبين أو قد يهدي قميصه لبعضهم.

محمد صلاح
محمد صلاح

وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في عقر داره على ملعب "آنفيلد" أمام برايتون العنيد بهدفين لكل منهما، بعد أن تقدم "الريدز" بهدفين من دون رد في الشوط الأول.

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وصنع محمد صلاح الهدف الأول لزميله جوردان هندرسون في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، لكن الفرعون المصري فشل في مواصلة سلسلته في هز الشباك للمباراة الحادية عشرة على التوالي، مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، وتوقف رصيده عند 10 أهداف، في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وتحسر يورجن كلوب مدرب ليفربول على إخفاق فريقه في حسم الانتصار على برايتون بعد التقدم بهدفين مبكرين، حيث تعافى الفريق الزائر وتعادل 2-2 في آنفيلد السبت.

وبات ليفربول يتأخر بثلاث نقاط عن تشيلسي الذي عزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-صفر خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد بعد عرض قوي جديد.

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