جهزت طعاما بغرفتي لأسبوعين لايف.. أبوفلة يروي للعربية كواليس جمع المليون دولار

أعلن اليوتيوبر الكويتي الشهير بـ"أبو فلة"، عن جمع مليون دولار أميركي، سيتم توجيهها لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، بحملة كان قد أطلقها لهذا الغرض.

وكشف أبوفلة لبرنامج تفاعلكم الذي تبثه قناة العربية عن كواليس البث المباشر الذي جهز له طعام يكفي لاسبوعين لتحقيق حلمه بجمع هذا المبلغ الكبير.

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وأضاف تفاجأت بالدعم الكبير الذي وصلني من الكثير من الأشخاص والهيئات حتى تمكنت من جمع هذا المبلغ في 28 ساعة لايف فقط.

الحمدلله دائماً وابداً ❤️



شكراً لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع ربي يجعلها بميزان حسناتنا اجمعين🙏🏽❤️



الحمدلله جبناا المليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون😭😭😭😭😭😭😭🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/NPiqM4f4mF — AboFlah (@AboFlah_1) October 30, 2021

وكانت هذه الحملة قد تلقت إشادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي، خاصة بعد تحقيق هدفها في جمع المبلغ الذي لم يستغرق سوى 28 ساعة فقط، حيث كان قد أوضح قائلا: "بمناسبة وصولي الـ20 مليون (متابع)، قررت نسوي حملة متابعي أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء.. نجمع مبلغ مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء.. أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر.. الدال على الخير كفاعله".

وأعرب العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لأبو فلة، وثنائهم على هذا التصرف "الإنساني" من قبله.