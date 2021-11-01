.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حروق وتلف بالأعصاب.. نتيجة تقليد الأطفال لتحدي "لعبة الحبار"

  • الخط
squid game سكويد غيم لعبة الحبار
حلوى قرص العسل في مسلسل "لعبة الحبار"

حروق وتلف بالأعصاب.. نتيجة تقليد الأطفال لتحدي "لعبة الحبار"

في مسلسل "سكويد غيم" يلعب الأبطال ألعاب أطفال "مميتة".. وفي أرض الواقع يواجه بعض من يحاول تقليدهم عواقب وخيمة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يستمر متابعو مسلسل "سكويد غيم" (لعبة الحبار) الكوري الجنوبي بمحاولة تقليد جوانب منه، إن كان من خلال اللبس أو التحديات، لكن بعض هذه المحاولات محفوف بالمخاطر، تماماً كالألعاب التي يمر بها أبطال المسلسل الرائج على منصة "نتفلكس".

وقد أدت محاولة تقليد إحدى تحديات المسلسل إلى إصابة 3 أطفال، من بينهم مراهق أسترالي أصيب بحروق من الدرجة الأولى والدرجة الثالثة وبتلف في الأعصاب.

تحدي الحلوة في مسلسل "سكويد غيم"
تحدي الحلوة في مسلسل "سكويد غيم"

وفي مسلسل "سكويد غيم" يلعب الأبطال بعض ألعاب الأطفال "المميتة" حيث خسارة التحدي تعني الموت الفوري. وفي أرض الواقع، يواجه بعض مستخدمي تطبيق "تيك توك" الذين يحاولون تجربة هذه الألعاب، عواقب وخيمة، وفقاً لحوادث نقلتها صحف "ديلي ميل" البريطانية.

في المسلسل، يُطلب من المتسابقين تقطيع أشكال من حلوى "قرص العسل الهشة" باستخدام إبرة، وإذا تشقق الشكل يفشل المشارك ويُقتل على الفور. وحاول أحد المراهقين الأستراليين، أثناء الإغلاق الذي فرض في سيدني بسبب كورونا، تقليد هذه اللعبة.

واستعان أيدن هيغنز البالغ من العمر 14 عاماً بوصفة من "تيك توك" لصنع قرص العسل من خلال مزيج من السكر وصودا الخبز يخلط في كوب بلاستيكي. وعندما قام هيغنز بتسخين الخليط في "المايكرويف" ذاب الكوب البلاستيكي مع المكونات الأخرى.

محاولة تقليد تحدي الحلوة
محاولة تقليد تحدي الحلوة

وعند محاولته تدارك المصيبة، أصيب هيغنز بحروق من الدرجة الأولى في يده، وبحروق من الدرجة الثالثة في ساقه تسببت في تلف عصبي شديد، لدرجة أن الأطباء فكروا في إجراء عملية ترقيع جلدي له.

وشرحت والدة المراهق لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية ما حدث قائلةً: "عندما أخرج الكوب البلاستيكي انفجر في يده وأحرقها. ثم انسكب السكر المذاب الساخن على ركبته وأسفل ساقه وظل عالقاً عليهما، لذا فهو يعاني من الحروق".

الحروق التي أصيب بها المراهق الأسترالي
الحروق التي أصيب بها المراهق الأسترالي
إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط! قصص اقتصادية إيلون ماسك إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط!

ومن المتوقع شفاء هيغنز في غضون عام من هذه الحروق، وهو حذّر الأطفال الآخرين من تجربة مثل هذه التحديات من دون إشراف الوالدين.

وقد شهدت مستشفيات سيدني إصابة طفلين آخرين جراء تحدي قرص العسل. ونتيجة لارتفاع عدد هذه الحالات، أصدر مستشفى الأطفال في ويستميد تحذيراً للآباء.

وقال الدكتور إريك لاهي، رئيس قسم الحروق في مستشفيات سيدني للأطفال: لدينا ثلاث حالات هنا، وسمعت من زملائي عن حالة واحدة في بيرث وأخرى في ملبورن أيضاً". وحذّر قائلاً: "السكر المصهور أكثر سخونة من الماء المغلي، ويؤدي إلى حروق عميقة جداً على الفور. إنه أمر خطير للغاية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد