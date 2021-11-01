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فيديو مرعب.. جسر متحرك يفتح فجأة وسيارة تواجه مصيرها

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من الفيديو

فيديو مرعب.. جسر متحرك يفتح فجأة وسيارة تواجه مصيرها

لقطات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل توثق اللحظة التي تقطعت السبل بسيارة العائلة

دبي - العربية.نت

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيارة علقت على جسر متحرك فتح فجأة لمرور إحدى السفن في بلجيكا.

فقد عاشت عائلة حالة هلع وخوف داخل سيارتها الصغيرة بعد انفتاح جسر متحرك دون سابق إنذار للسماح بمرور سفينة في بلجيكا، بينما كانت سيارتهم تسير فوق الجسر.

ووثقت لقطات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي تقطعت فيها السبل بسيارة العائلة الحمراء، على جسر ماري توماس في مدينة لوفين قبل أيام.

وبدأ الجسر يفتح بوابته دون سابق إنذار للسماح لسفينة بالمرور، تاركا الأسرة عالقة على الجسر، غير قادرة على التراجع في الوقت المناسب.

ونتيجة لذلك، مع استمرار الجسر في الارتفاع، بدأت السيارة في النهاية بالانزلاق للخلف، قبل أن تصطدم بالطريق العام وتنقلب.

وتركت الأسرة المكونة من 3 أفراد محاصرة داخل سيارتها، وتم تحريرها في نهاية المطاف من قبل خدمة الإطفاء ثم نقلوا إلى مستشفى غاستهويسبيرج.

وإصاباتهم ليست خطيرة، وتم فتح تحقيق بخصوص الحادث.

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