فيديو.. أصالة تفاجئ جمهورها بسؤال لن يخطر على بال

بعد أن عبرت عن مدى فرحتها بالحفل لحضور زوجها فائق حسن، استأذنت الفنانة السورية أصالة نصري، الجمهور لتخلع حذاءها على المسرح "من أجل غناء أفضل" خلال حفلها في موسم "هلا خورفكان" بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومازحت أصالة الجمهور كعادتها، حيث طلبت منهم أن يسمحوا لها بخلع حذائها، ووعدت بأنها سوف تغني بشكل أفضل في حال فعلت ذلك، رغم أن مصمم الأزياء نيكولا جبران سيغضب منها.

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وقالت: "ماذا تفضلون.. طويلة أو قصيرة وأغني أفضل؟".

وطلبت الفنانة السورية كرسيا لتجلس عليه وتخلع الحذاء، فقدمه لها أحد أعضاء فرقتها الموسيقية.

وبدت السعادة واضحة على وجه وأداء أصالة، الأمر الذي حلله البعض بسبب ارتباطها بزوجها فائق حسن، حيث قالت للجمهور: "اليوم بدنا ننبسط بس. قلكن ليه؟ لأنه اليوم هذه أول حفلة أنا أغني فيها وأنا حبيبة لفائق حسن".. بهذه الكلمات عبرت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها كونها تغني للمرة الأولى أمام الشاعر العراقي فائق حسن بعد زواجهما.

وكان فائق حسن يجلس في الصف الأمامي إلى جانب المصمم اللبناني نيكولا جبران الذي وقع إطلالتها.

بدوره، قام الجمهور بتهنئة أصالة على زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن، وهو أيضا مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، ويقيم في المملكة العربية السعودية.