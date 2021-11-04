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شاهد.. رجل يعتدي بوحشية على زوجته وطفله أمام المارة بتونس

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شاهد.. رجل يعتدي بوحشية على زوجته وطفله أمام المارة بتونس

السلطات الأمنية تلقي القبض عليه

دبي - العربية.نت

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بعدما أثار مقطع فيديو لرجل يعتدي على امرأة ورضيعها في أحد شوارع محافظة المنستير وسط تونس، تحركت السلطات الأمنية وتمكنت من معرفة هوية الجاني وإلقاء القبض عليه فجر اليوم.

وأثار مشهد الاعتداء الوحشي موجة عارمة من الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على موقع "فيسبوك"، يظهر تعنيف رجل لامرأة رفقة رضيعها في مناسبات متكررة، فيما لم تنفع صرخات المرأة التي أطلقتها جراء التعنيف الذي تعرضت له في نجدتها من قبل المارة.

الضجة التي أحدثها الفيديو، عجلت بتحرك السلطات التونسية، حيث أعلنت وزارة المرأة، أن التحريات التي باشرتها مصالحها مع وزارة الداخلية، كشفت أن المعتدي هو زوج الضحية وأب الرضيع، معلنة اعتقال الجاني فجر اليوم.

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