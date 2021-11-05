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الأردن.. وفاة طفل باحتفالات نادي الرمثا بلقب الدوري

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الطفل حسن أحمد الحمزة
الطفل حسن أحمد الحمزة

الأردن.. وفاة طفل باحتفالات نادي الرمثا بلقب الدوري

الطفل حسن أحمد الحمزة البالغ من العمر 12 عاماً سقط من مركبة خلال الاحتفالات بتتويج النادي بعد غياب دام 39 عاماً عن اللقب

عمّان - محمد الطراونة 

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خيّم الحزن على مدينة الرمثا (شمال الأردن)، اليوم الجمعة، بعد ليلة فرح أمضاها الآلاف في الشوارع، وذلك بسبب وفاة طفل سقط من مركبة ليلة الاحتفال بحصول "نادي الرمثا" على لقب الدوري الأردني لعام 2021، وذلك بعد 39 عاماً على آخر تتويج له بهذه البطولة.

وقال مصدر مطلع لـ"العربية.نت" إنه تم إسعاف الطفل إلى المستشفى بعد سقوطه وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة من شدة الإصابة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

الطفل حسن أحمد الحمزة
الطفل حسن أحمد الحمزة

ونعت إدارة "نادي الرمثا" الطفل حسن أحمد الحمزة، الذي توفي خلال الاحتفالات والبالغ من العمر 12 عاماً.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ"نادي الرمثا" على موقع "فيسبوك": "تتقدم أسرة نادي الرمثا الرياضي ممثلةً باللجنة المؤقتة للنادي.. بمشاركة آل الحمزة عامةً والكابتن هاني الحمزة خاصةً.. بوفاة ابن أخيه الطفل حسن أحمد محمد الحمزة (12 عاماً).. خالص التعزية والمواساة".

الطفل حسن أحمد الحمزة
الطفل حسن أحمد الحمزة

كما أعلن مصدر أمني سقوط شاب عشريني من أعلى دوّار مدينة الرمثا خلال الاحتفالات بلقب الدوري، مما تسبب له بكسر بالحوض. وتم نقله للمستشفى وحالته العامة متوسطة.

وأكد المصدر أن الشاب سقط نتيجة التدافع الكبير للجماهير خلال الاحتفال الذي أقيم وسط مدينة الرمثا.

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وتُوّج "فريق الرمثا" أمس الخميس بلقب الدوري الأردني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد غياب استمر 39 عاماً عن هذا التتويج.

وتساوى "نادي الرمثا" مع "الوحدات" بمجموع النقاط بواقع 47 نقطة، على الرغم من فوز الأخير بمباراته على شباب العقبة بـ5 أهداف دون رد، إلا أن الأول تقدم على الثاني بفارق المواجهات.

وتوّج "نادي الرمثا" بلقب دوري المحترفين مرتين عامي 1981و 1982، فيما حقق "الوحدات" اللقب 17 مرة في تاريخه.

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