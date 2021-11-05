شاهد سائقاً صينياً ينقذ راكباً من موت محقق

استطاع سائق صيني إنقاذ أحد الركاب من الموت، بعدما كاد الطعام أن يحول دون قدرته على التنفس.

وأثبت السائق قدرة كبيرة على سرعة ودقة الملاحظة، وسارع لإنقاذ الراكب، كما ظهر في الفيديو الذي راج على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته صحيفة "South China Morning Post" الصينية.

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A quick-thinking bus driver saved a choking passenger using the Heimlich manoeuvre in China. pic.twitter.com/JjVejv4mWw — South China Morning Post (@SCMPNews) November 4, 2021

وذكرت الصحيفة أن السائق أيضا أبدى مهارة في التعامل مع الحالة ونجح بتكنيك معين في إنقاذ الراكب الذي كان محظوظا بتواجد هذا السائق المسلح بالمهارات.

وظهر في الفيديو الراكب وقد لفظ جزءا من الطعام الذي توقف في جهازه التنفسي وكاد يخنق أنفاسه.