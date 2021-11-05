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شاهد سائقاً صينياً ينقذ راكباً من موت محقق

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سائق صيني ينقذ راكبا
السائق أثناء محاولة إنقاذ الراكب الموشك على الاختناق

شاهد سائقاً صينياً ينقذ راكباً من موت محقق

ظهر في الفيديو الراكب وقد لفظ جزءاً من الطعام الذي توقف في جهازه التنفسي وكاد يخنق أنفاسه

دبي - العربية.نت

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استطاع سائق صيني إنقاذ أحد الركاب من الموت، بعدما كاد الطعام أن يحول دون قدرته على التنفس.

وأثبت السائق قدرة كبيرة على سرعة ودقة الملاحظة، وسارع لإنقاذ الراكب، كما ظهر في الفيديو الذي راج على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته صحيفة "South China Morning Post" الصينية.

وذكرت الصحيفة أن السائق أيضا أبدى مهارة في التعامل مع الحالة ونجح بتكنيك معين في إنقاذ الراكب الذي كان محظوظا بتواجد هذا السائق المسلح بالمهارات.

وظهر في الفيديو الراكب وقد لفظ جزءا من الطعام الذي توقف في جهازه التنفسي وكاد يخنق أنفاسه.

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