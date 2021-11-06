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الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟

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شمس الكويتية
الفنانة شمس

الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟

أعربت الفنانة الكويتية في تغريدة عن إعجابها ببيل غيتس وتوقعاته الصائبة، مضيفة: "أنا أعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟"

العربية.نت

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عرضت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الزواج على الملياردير الأميركي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس.

بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا
بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا

وأعادت الفنانة نشر تغريدة تتحدث عن توقّع غيتس قبل سنوات، وقوع هجمات إرهابية محتملة يتم فيها استخدام فيروس الجدري لإلحاق أقصى قدر من الأضرار.

وأعربت شمس في تغريدتها عن إعجابها بغيتس وتوقعاته الصائبة، مضيفةً: "أنا أعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟".

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وكانت شمس، التي تزوجت في السابق، قد أكدت مؤخراً أنها عزباء. وقالت في إحدى مقابلاتها، إن "كل الأشخاص الذين ارتبطت بهم لهم ثقل اجتماعي وسياسي، فأنا لا أرتبط بشخص عادي". كما شددت على عدم قبولها بالارتباط برجل متزوج.

يذكر أن بيل غيتس وهو واحد من أغنى خمسة رجال أعمال في العالم. في أوائل أغسطس الماضي، أعلن رسمياً انتهاء علاقته بزوجته ميليندا.

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