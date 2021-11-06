الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟

عرضت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الزواج على الملياردير الأميركي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس.

وأعادت الفنانة نشر تغريدة تتحدث عن توقّع غيتس قبل سنوات، وقوع هجمات إرهابية محتملة يتم فيها استخدام فيروس الجدري لإلحاق أقصى قدر من الأضرار.

جميل هذا الانسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي انا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟ https://t.co/H2WLlHtQeQ — #شمس ☀️ (@shamsofficial) November 5, 2021

مادة اعلانية

وأعربت شمس في تغريدتها عن إعجابها بغيتس وتوقعاته الصائبة، مضيفةً: "أنا أعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟".

وكانت شمس، التي تزوجت في السابق، قد أكدت مؤخراً أنها عزباء. وقالت في إحدى مقابلاتها، إن "كل الأشخاص الذين ارتبطت بهم لهم ثقل اجتماعي وسياسي، فأنا لا أرتبط بشخص عادي". كما شددت على عدم قبولها بالارتباط برجل متزوج.

يذكر أن بيل غيتس وهو واحد من أغنى خمسة رجال أعمال في العالم. في أوائل أغسطس الماضي، أعلن رسمياً انتهاء علاقته بزوجته ميليندا.