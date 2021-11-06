بعد معركة طويلة مع كورونا.. تزوج صديقته في "العناية الفائقة"

بعد أن أمضى جوناثان جونسون عدة أسابيع على جهاز التنفس الاصطناعي في معركته مع كورونا، قرر أن يتزوج في المستشفى.

وفاجأ الرجل، البالغ من العمر 28 عاماً، خطيبته بمساعدة موظفي المستشفى، وأجرى ترتيبات الزفاف الشهر الماضي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى الكائن في مدينة كونسيل بلوفس بولاية آيوا الأميركية.

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وتزوج جونسون من ماريا كوبلاند البالغة من العمر 28 عاماً وهو على سريره بالمستشفى، بحسب صحيفة "أوماها وورلد هيرالد".

وقال جونسون: "لم أرغب في أي ندم. بعد رفعك عن جهاز التنفس، ترى الكثير من الأشياء في الحياة بشكل مختلف".

وأصيب جونسون بكورونا في سبتمبر الماضي، ليُعزل في غرفة بعيداً عن كوبلاند.

وثبت إصابة كوبلاند هي الأخرى بكورونا لكن حالة جونسون هي التي ساءت.

أودع جونسون "مستشفى ميثوديست جيني إدموندسون" وظل على جهاز التنفس الاصطناعي لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ولكن بمجرد رفع الجهاز عنه، رأى جونسون أن هذا هو الوقت المناسب لزواجه.

وتم استدعاء الأسرة والأصدقاء، ومسؤول عقد الزواج، وتم إقناع كوبلاند بتصفيف شعرها والتزين والتوجه إلى المستشفى في 14 أكتوبر الماضي.

وعند وصولها إلى غرفة جونسون، اكتشفت أنه خرج من غرفة العزل، ليخبرها بأنها حضرت إلى المستشفى لإتمام الزواج هناك.