مقتل المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا بتحطم طائرة صغيرة

لقيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا مصرعها يوم الجمعة هي ومنتج أعمالها ومساعدها عندما تحطمت طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في ولاية ميناس جيرايس.

وقال المكتب الصحافي لمندونسا في بيان، إن المنتج هنريكي ريبيرو والمساعد أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو، وكذلك قائد الطائرة ومساعده، لقوا مصرعهم في الحادث.

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واشتهرت ماريليا مندونسا بكونها من أيقونات موسيقى السرتانيغو، وهو النمط البرازيلي من موسيقى الريف، إذ فازت بجائزة "لاتين غرامي" لعام 2019 عن ألبوم في هذه الفئة.

وكانت قد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء صعودها إلى الطائرة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وغادرت الطائرة من مدينة غويانيا في الغرب الأوسط للبرازيل متجهة إلى كاراتينغا، حيث كان من المقرر أن تحيي مندونسا البالغة من العمر 26 عاماً حفلاً موسيقياً في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق، لكن شركة الكهرباء الحكومية "سيميغ" قالت في بيان، إن الطائرة اصطدمت بخط توزيع كهرباء مملوك للشركة قبل أن ترتطم بالأرض.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على "تويتر"، إن الخبر تسبب في صدمة للبلاد بأكملها، مضيفاً أن مندونسا كانت واحدة من أعظم فناني جيلها.

وأضاف بولسونارو في تغريدة: "نشعر وكأننا فقدنا شخصاً قريباً جداً منا".