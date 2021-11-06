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مقتل المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا بتحطم طائرة صغيرة

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The wreckage of a small airplane that crashed with Brazilian country singer Marilia Mendonca, 26, is seen near a waterfall area in Piedade de Caratinga, state of Minas Gerais, Brazil, November 5, 2021. REUTERS/Washington Alves
الطائرة المحطمة

مقتل المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا بتحطم طائرة صغيرة

كانت في طريقها لإحياء حفل في إحدى المدن البرازيلية.. ونشرت فيديو قبل صعودها للطائرة التي اصطدمت بأحد خطوط توزيع الكهرباء

العربية.نت

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لقيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا مصرعها يوم الجمعة هي ومنتج أعمالها ومساعدها عندما تحطمت طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في ولاية ميناس جيرايس.

ماريليا مندونسا
ماريليا مندونسا

وقال المكتب الصحافي لمندونسا في بيان، إن المنتج هنريكي ريبيرو والمساعد أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو، وكذلك قائد الطائرة ومساعده، لقوا مصرعهم في الحادث.

واشتهرت ماريليا مندونسا بكونها من أيقونات موسيقى السرتانيغو، وهو النمط البرازيلي من موسيقى الريف، إذ فازت بجائزة "لاتين غرامي" لعام 2019 عن ألبوم في هذه الفئة.

وكانت قد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء صعودها إلى الطائرة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وغادرت الطائرة من مدينة غويانيا في الغرب الأوسط للبرازيل متجهة إلى كاراتينغا، حيث كان من المقرر أن تحيي مندونسا البالغة من العمر 26 عاماً حفلاً موسيقياً في وقت لاحق من يوم الجمعة.

انتشال جثث الضحايا من الطائرة
انتشال جثث الضحايا من الطائرة
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ولا يزال سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق، لكن شركة الكهرباء الحكومية "سيميغ" قالت في بيان، إن الطائرة اصطدمت بخط توزيع كهرباء مملوك للشركة قبل أن ترتطم بالأرض.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على "تويتر"، إن الخبر تسبب في صدمة للبلاد بأكملها، مضيفاً أن مندونسا كانت واحدة من أعظم فناني جيلها.

وأضاف بولسونارو في تغريدة: "نشعر وكأننا فقدنا شخصاً قريباً جداً منا".

حطام الطائرة
  • حطام الطائرة
  • حطام الطائرة
  • ماريليا مندونسا
3 صور
حطام الطائرة
حطام الطائرة
حطام الطائرة
حطام الطائرة
ماريليا مندونسا
ماريليا مندونسا
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