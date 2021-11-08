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شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار

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(تعبيرية)

شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار

دبي - العربية.نت

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"مشكلة" ليست بغريبة أو جديدة يواجهها العديد من المسافرين جواً قد "تعكر" مزاجهم في بعض الأحيان، خاصة إن كان الشخص مسافراً بهدف السياحة والاستجمام.

فهذه المشكلة التي لا مفر منها عادة تكمن في تأخر استلام الحقائب ما يضطر المسافرين لتكبد عناء الانتظار.

فما الذي يحصل ولماذا هذا التأخير؟

لعل الإجابة البسيطة على هذا السؤال تكمن بديهياً في عدد الحقائب وطريقة وضعها في الطائرة.

إلا أن فيديو بسيط، تداوله مؤخراً ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثق كيف يتم وضع الحقائب داخل الطائرات عامة، ولماذا تستغرق كل هذا الوقت.

وأظهر المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع بعد أن شاركه أحد المستخدمين على "ريديت" بحسب ما أفادت صحيفة "إنديا تايمز"، كيف يقوم الموظف المسؤول بتحميل الحقائب على الطائرة بالترتيب، أي من وصل أولاً وسلم حقائبه، يتم وضعها في الأسفل، فيستلمها بالتالي في الآخر، وهكذا دواليك.

فيما توالت التعليقات على الفيديو حيث قال بعضهم "أجل مقولة اشحن عفشك آخر واحد تستلم أول واحد طلعت صحيحة"، و"من تجارب شخصية.. صحيحة".

يذكر أن العديد من الفيديوهات حول الحقائب وطريقة تسليمها كانت انتشرت في السنوات الماضية. إلا أن أبرزها كان ما نشره قبل حوالي سنتين مدون السفر الشهير جيب بروكس، على يوتيوب موضحاً أن لكل حقيبة "كود خاص" تتم قراءته عن طريق ماسح RFID، عبر مرورها على حزام النقل، ما يسمح لموظفي شركات الطيران بمراقبة حركتها وإعادة توجيهها بسرعة إلى طائرة أخرى في حالة حدوث أي خطأ!

فقدان الحقائب

في سياق متصل يفقد العديد من الأشخاص حقائبهم حيث تتشابه مع غيرها. ولتفادي قيام أحدهم بأخذ حقائبك عن طريق الخطأ، اجعل لأمتعتك علامات مميزة يمكنك من خلالها التعرف إليها، مثل البطاقات أو الملصقات أو الأشرطة.

كما احرص على أن ترفق دائماً بطاقة تعريف على كل قطعة من الأمتعة المفحوصة، مذكور عليها اسمك وعنوانك وتفاصيل الاتصال بك.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

أما إذا تعذر عليك العثور على أمتعتك في مبنى المطار، فأول ما يتعين عليك القيام به هو الذهاب إلى مكتب خدمات الأمتعة، قرب منطقة استلام الأمتعة، حيث ستحتاج لتعبئة تقرير، يحتوي على رقم مرجعي، يساعد الناقلة الجوية في تتبع الأمتعة الخاصة بك بأكبر سرعة وكفاءة ممكنة.

وكلما كانت هناك إمكانية لتزويد الشركة بمعلومات أكثر عن أمتعتك، كان ذلك أفضل مثل اللون وطراز الصنع والعلامات المميزة أو الفارقة، وغير ذلك.

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