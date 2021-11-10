شاهد.. الفنانة زينة تقلد الطفلة "فلولة" قبل خضوعها لعملية

نشرت الفنانة زينة، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو كشفت خلاله خضوعها لعملية جراحية في ضرسها، وظهرت في الفيديو وهي تقلد فيديو شهيراً منتشراً للطفلة فلولة أمام الطبيب الخاص بها الذي سيجري لها العملية.

وعلقت زينة على الفيديو قائلة: "الدكتور مجد والدكتورة ديما لبسوني لبس العملية اللي مأجلاها بقالي 12 سنة من رعبي علشان أعمل عملية في ضرسي تفتكروا عملتها ولا لا في الآخر؟".

مادة اعلانية

ثم وجهت زينة رسالة خاصة إلى "فلولة" أشهر طفلة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت مقطع فيديو على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أثناء خضوعها للعملية الجراحية في الضرس، حيث قالت لها: "أحبك".