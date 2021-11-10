.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة

  • الخط
Capture
لقطة من الفيديو

فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة

ظهر في الفيديو مجموعة من الطلاب الغاضبين وهم يتقاتلون في مشهد مروع داخل حرم جامعة سنترال فلوريدا الأميركية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حصد فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 4 ملايين مشاهدة لمعركة جماعية تحبس الأنفاس، في حفلة بالفناء الخلفي لجامعة سنترال فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.

وظهر في الفيديو الذي وقعت أحداثه، السبت الماضي، وفق ما وثقت تحقيقات شرطة فلوريدا مجموعة من الطلاب الغاضبين، وهم يتقاتلون في مشهد مروع داخل حرم جامعة سنترال فلوريدا الأميركية، وذلك أثناء حفلة شواء تمت إقامتها هناك، مستخدمين المضارب والأيدي.

ومع اشتعال حدة الصراع، ظهر أحد الأشخاص وهو يرفع الشواية بما تحمله من طعام، ويكاد يضرب بها شخصا آخر لكنه ينغمس مرة أخرى في القتال، ويستمر الطالب الذي يشوي في الطهي رغم ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لم تكتف بإيذاء البشر.. كورونا لوثت المحيطات بأطنان من النفايات لم تكتف بإيذاء البشر.. كورونا لوثت المحيطات بأطنان من النفايات
رئيس أبل يعترف بامتلاكه عملات مشفرة رئيس أبل يعترف بامتلاكه عملات مشفرة
الأكثر قراءة
خطف وهتك أعراض 6 فتيات.. المؤبد لطبيب مصري والبراءة لزوجته خطف وهتك أعراض 6 فتيات.. المؤبد لطبيب مصري والبراءة لزوجته
شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز
شاهد والدة قاتل تحاول تهريبه.. بعد قتل شقيقين طعناً وجرح والدهما شاهد والدة قاتل تحاول تهريبه.. بعد قتل شقيقين طعناً وجرح والدهما
كيف تخسر الوزن أثناء ساعات نومك؟ إليك 5 طرق مجربة كيف تخسر الوزن أثناء ساعات نومك؟ إليك 5 طرق مجربة
اكتتاب اكتتاب "تداول".. رفع حصة الأفراد إلى 30% من الأسهم المطروحة
ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل
قبل أن تذهب
اتفاق بين إسلام آباد و"طالبان باكستان" على وقف إطلاق النار
اتفاق بين إسلام آباد و"طالبان باكستان" على وقف إطلاق النار
اكتشف المزيد