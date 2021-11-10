فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة

حصد فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 4 ملايين مشاهدة لمعركة جماعية تحبس الأنفاس، في حفلة بالفناء الخلفي لجامعة سنترال فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.

وظهر في الفيديو الذي وقعت أحداثه، السبت الماضي، وفق ما وثقت تحقيقات شرطة فلوريدا مجموعة من الطلاب الغاضبين، وهم يتقاتلون في مشهد مروع داخل حرم جامعة سنترال فلوريدا الأميركية، وذلك أثناء حفلة شواء تمت إقامتها هناك، مستخدمين المضارب والأيدي.

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ومع اشتعال حدة الصراع، ظهر أحد الأشخاص وهو يرفع الشواية بما تحمله من طعام، ويكاد يضرب بها شخصا آخر لكنه ينغمس مرة أخرى في القتال، ويستمر الطالب الذي يشوي في الطهي رغم ذلك.