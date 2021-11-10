هذا هو "الرجل الأكثر جاذبية" لعام 2021.. وهذا رد فعل زوجته

منحت مجلة "بيبول" الأميركية الشهيرة الممثل بول رود، الذي اشتهر بدوره في فيلم "الرجل النملة" (آنت مان)، لقب "أكثر الرجال جاذبية"، اليوم الأربعاء، لينضم إلى قائمة تشمل إدريس إلبا وجورج كلوني وبرادلي كوبر.

لكن رود (52 عاماً)، الذي يعمل في مجال التمثيل منذ نحو 30 عاماً، تفاجأ على ما يبدو بهذا الاختيار هو وزوجته.

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وقال للمجلة: "أدرك أن الناس عندما يعلمون بهذا الاختيار سيقولون لأنفسهم: ماذا؟؟؟".

وتعليقاً على رد فعل زوجته جوليا قال رود: "باغتها الأمر.. بعد بعض الضحك والصدمة قالت: إنهم محقون!.. وهذا لطيف للغاية".

ولعب رود دور الصديق اللطيف لشخصية فيبي في مسلسل "فريندز"، ثم شارك بعدها بأدوار أكبر في أعمال كوميدية قبل أن يلعب دور البطولة في فيلم "آنت مان". ثم ظهر في سلسلة أفلام مجسداً نفس الشخصية ومنها "كابتن أميركا: الحرب الأهلية" (كابتن أميركا: سيفل وور) و"المنتقمون: نهاية اللعبة" (أفانجرز: إيندغيم).

وفي العام الماضي منحت المجلة الممثل مايكل بي جوردان اللقب، في حين حصل عليه جون ليجند في 2019 وإدريس إلبا في 2018.

وقال رود مازحاً إنه يتوقع أن تتغير حياته على نحو جذري بعد حصوله على اللقب السنوي. وأضاف: "آمل أن تتم دعوتي أخيراً إلى بعض حفلات العشاء المفعمة بالجاذبية مع (جورج) كلوني و(براد) بيت و(مايكل) بي جوردان".

ويصدر العدد الخاص من مجلة "بيبول" المتصل باللقب يوم الجمعة المقبل.