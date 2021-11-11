بيزوس يعلق على فيديو مريب..للحظات بين صديقته وممثل شهير

على مدى اليومين الماضيين، انشغلت مواقع التواصل بفيديو انتشر كالنار في الهشيم، لصديقة أحد أغنى أغنياء العالم تتأمل بإعجاب الممثل الأميركي الشهير ليوناردو دي كابريو.

Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS — Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021

وفي التفاصيل نشر أحد مراسلي المجلات الأميركية والعالمية التي تعنى بأخبار المشاهير، فيديو لحديث مقتضب جرى بين جيف بيزوس، مؤسس "أمازون" وصديقته لولان سانشيز.

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نظرة إعجاب

إلا أن نظرة رمقتها سانشيز لدي كابريو أثارت موجة تعليقات على الإنترنت، وزوبعة من التعليقات الساخرة طورا والطريفة تارة.

فما كان من بيزوس أمام "هول" هذا الفيديو إلا أن علق مشاركا إياه، وقال بتغريدة على حسابه على تويتر، معلقا على صورة تظهر إشارة تحذير من سقوط قاتل: "ليو (في إشارة إلى ليوناردو دي كابريو) تعال أريد أن أريك شيئا ما!!"

يذكر أن جيف كان انفصل عن زوجته ماكينزي عام 2019، بعد أن افتضح أمر علاقته الغرامية مع سانشيز.

وحصلت حينها الزوجة المخدوعة على 4 في المئة تقريبا من رأسمال شركة التسوق العملاقة أمازون، ما قدر وقتها بحوالي 36 مليار دولار، واعتبر أغلى طلاق في العالم!