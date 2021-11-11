فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل!

لا شك أن نظافة البلاد تعد من أهم الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة الناس. ويبذل عاملو النظافة جهوداً متميزة في هذا الإطار، حيث يقومون يومياً بتأدية مهام نظافة الطرقات العامة.

إلا أن البعض يرمي أكياس القمامة بجانب الحاوية بدلاً من رميها في مكانها المخصص بداخلها.

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هذا الموضوع قد أزعج عامل نظافة عراقي طفح به الكيل، مما دفعه للتعبير عن امتعاضه وإيصال رسالته بأسلوب طريف.

وعلى طريقة الإيطالي خابي لام، وهو من أشهر الشخصيات في "تيك توك"، قام العامل بتصوير مقطع فيديو لاقى رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

فقد ظهر، وهو يقوم بحركات في يديه، ثم حمل أكياس القمامة ووضعها في الحاوية.

وتوالت المواقف المؤيدة لهذا العامل، حيث علق البعض: "معو حق"، "كل الحب إلهم"، "والله حقك"، وغيرها من التعليقات.

يشار إلى أن الإيطالي خابي لام استطاع أن يتجاوز العديد من المشاهير في أعداد المتابعين لتمتعه بتصوير الفيديوهات بطريقة فكاهية فريدة وساخرة.