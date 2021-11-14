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دون حجاب وبعد سنوات غياب.. الفنانة المعتزلة هدى رمزي تتصدر الترند

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الفنانة المعتزلة هدى رمزي مع ريهام أيمن

دون حجاب وبعد سنوات غياب.. الفنانة المعتزلة هدى رمزي تتصدر الترند

هدى رمزي قدمت 29 عملًا فنيا بين السينما والتليفزيون أمام عمالقة الفن أمثال عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز وحسين فهمي

العربية.نت

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تصدر اسم الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي ترند محرك البحث الشهير غوغل، بعد أول ظهور لها في حفل خطوبة وعقد قران صلاح رمزي ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

الفنانة هدى رمزي (أقصى اليسار) من الحفل
الفنانة هدى رمزي (أقصى اليسار) من الحفل

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، عبر حسابها بإنستغرام مجموعة من صور الحفل، وظهرت فيها الفنانة المعتزلة هدى رمزي بدون حجاب، وخطفت الأنظار بسبب ظهورها في كامل أناقتها بعد غياب فترة طويلة عن جمهورها.

هدى رمزي قدمت 29 عملًا فنيا بين السينما والتليفزيون أمام عمالقة الفن أمثال عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز وحسين فهمي، من أشهرها: "حنفي الأبهة" و"جري الوحوش" و"بئر الحرمان" و"عصر الذئاب" و"مع سبق الإصرار" و"امرأتان" و"الرداء الأبيض"، ومن أشهر مسلسلاتها: "أحلام الفتى الطائر" و"السمان والخريف" و"بنت الأيام" و"الزوجة آخر من تعلم" و"الحب وأشياء أخرى" و"علي الزيبق".

يُذكر أن هدى رمزي، كشفت في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سبب اعتزالها، قائلة: "فجأة وجدت نفسي أرغب في ارتداء الحجاب وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة فقررت الاعتزال نهائيا وعندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار في الابتعاد".

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