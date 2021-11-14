شاهد.. طفلة حصلت على قميص رونالدو تفجر مفاجأة

بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي اقتحام طفلة صغيرة أرضية الملعب أثناء مباراة إيرلندا والبرتغال، وهي تصرخ "رونالدو.. رونالدو".. كشفت تقارير صحفية، هويتها وكيف حصلت على قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو .

فقد اقتحمت طفلة صغيرة أرضية الملعب خلال مباراة منتخب البرتغال أمام مضيفه الإيرلندي (0-0) مساء يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، وركضت باتجاه رونالدو، الذي عانقها وقدم لها قميصه.

Girl who ran on pitch and got Cristiano Ronaldo's jersey says she 'was fined €3000' || https://t.co/PObYcKCl86 || Cristiano Ronaldo gave Addison Whelan his jersey after Thursday's 0-0 draw between Ireland and Portugal. — Clan Whelan (@clanwhelan) November 13, 2021

مادة اعلانية

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفتاة الصغيرة، واسمها أديسون ويلان، وتبلغ من العمر 11 عاما، وتلعب في فريق شيلبورن تحت 13 عاما، لـ"FM104". وهي لاعبة كرة قدم موهوبة تم اختيارها للعب في فريق دبلن، لكن حلمها هو أن تلعب لإيرلندا وأرسنال في السنوات المقبلة.

Talk about living the dream! 11 year old Addison Whelan tells us what it was like meeting her idol and gets another little surprise ️...#LateLate pic.twitter.com/0ABXE4lKe1 — The Late Late Show (@RTELateLateShow) November 12, 2021

وقالت الطفلة إنها تعرضت لغرامة مالية بقيمة 3000 يورو، بسبب اقتحامها استاد "أفيفا" في العاصمة الإيرلندية دبلن، "لقد تم تغريمي لأنني ركضت إلى أرض الملعب. والدي سيدفعها".

ولكن لاعبة كرة القدم الموهوبة تقول إن الحصول على قميص رونالدو يستحق الغرامة، مضيفة أن والدها سيكون "مسرورا" إذا تقدم شخص آخر بدفعها. وشرحت أديسون كيفية دخولها إلى أرض الملعب، في تصريحات لـ"RTE Radio One Morning Ireland"، قائلة: "قفزت فوق الحاجز لأنني كنت في الصف الثاني. قفزت فوق الصف الأول وفوق الحاجز. ثم انطلقت بسرعة إلى أرض الملعب، ولكن كان هناك حراس أمن يركضون خلفي، وكان هناك اثنان آخران قادمان من الزاوية الأخرى، لذا واصلت الركض. وعندما رأيتهما ركضت أكثر نحو خط المنتصف، ثم تمكنت من الالتفاف حولهما، لكن بعد ذلك أمسكوا بي".

وأضافت: "كنت أصرخ فقط باسم رونالدو. استدار كريستيانو ورآني وكان يطلب منهم أن يتركوني. لقد جاء إلي. كنت فقط في حالة صدمة وأبكي، وقلت له "هل يمكنني الحصول على قميصك؟ من فضلك، من فضلك، أنا معجبة كثيرا بك، كثيرا".

وأشارت إلى أن رونالدو: "كان يقول هل أنتِ بخير؟" وواصلت: "كنت أفكر يا إلهي، هذا هو، هذا حلمي، لقد تحقق أخيرا ". ربما كانت هذه هي المرة الأخيرة التي لعب فيها النجم البرتغالي في إيرلندا.

وتابعت: "قال (رونالدو) إنني أقدر ذلك وكل شيء"