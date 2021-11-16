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فيديو صادم.. مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت

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فيديو صادم.. مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت

دبي- العربية.نت

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انتشر خلال الساعات الماضية فيديو صادم، تداوله عدد من الناشطين والمغردين الكويتيين، لمسؤول في شركة تنظيف يدهس عددا من العمال.

فقد ظهر في المقطع المصور عدد من العمال يحاصرون سيارة مسؤول في إحدى شركات التنظيف في البلاد على ما يبدو، لمنعه من الخروج، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.

إلا أن الرجل أقلع بسيارته مسرعاً، غير آبه بإمكانية دهس عدد من المحتجين، هربا من غضب العاملين.

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة أو السلطات على الحادث، اتهم عدد من المغردين شركة محلية بتأخير دفع رواتب العمال منذ أشهر.

كما زعم البعض بأن الشركة المذكورة لم تجدد لهم إقاماتهم حتى، ولم تسمح لهم أيضاً بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائلاتهم.

فيما اعتبر آخرون أن ما يجري بحق هؤلاء العمال أشبه بالمتاجرة بالبشر، مطالبين بمحاسبة الشركات المقصرة، التي تنتهك الحقوق الإنسانية، أيا تكن.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت أيضا الشهر الماضي، بحادث دهس في محافظة الأحمدي بالكويت، فيما أعلنت وزارة الداخلية لاحقا أن الجاني سلم نفسه، وجاري التحقيق معه.

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