نسوة في الهند يدمّرن متجر كحوليات.. فيديو يجتاح التواصل

انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو انتشر من الهند، أظهر 50 امرأة من قرية "موسلابور" بولاية كارنتاكا يهاجمن متجر خمور افتُتح حديثاً.

فقد دمّرت النسوة المتجر بالكامل، وجددوا تحذيرهم من افتتاح أي متاجر أخرى مماثلة.

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ووقع الحادث في قرية موسلابورا في منطقة شيكاماغالور بولاية كارناتاكا يوم السبت حين عارضت النساء افتتاح محل لبيع الخمور في القرية مرتين من قبل، إلا أنهن قررن هذه المرة اتخاذ خطوة عنيفة.

50 امرأة من قرية "موسلابور" بولاية كارنتاكا الهندية هجموا على متجر خمور افتُتح حديثاً ودمروه بالكامل، النساء حذرن سابقاً أي شخص يقوم بافتتاح محل خمر في قريتهم خوفاً على أزواجهم من الإدمان ثم صرف جميع أموالهم على الشراب وبالتالي دمار عوائلهم.pic.twitter.com/JUXTsHWfDA — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 16, 2021

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد جاء تصرف نساء القرية هذا بعدما حذّرن مراراً في السابق، أي شخص من افتتاح محل خمر في قريتهن خوفاً على أزواجهن من الإدمان.

وأكدن أنهن طالبن بداية الأشخاص المسؤولين في المتجر بإغلاقه، وعندما لم يوافقوا قررن اقتحامه وحطمن الطاولات والكراسي والديكور الداخلي.

الشرطة تفتح تحقيقاً

كما أكدت النسوة أن ما فعلنه كان خوفاً من قيام أزواجهن بصرف أموالهم على الشراب وبالتالي دمار عائلاتهم بسبب الإدمان.

في حين حظي تصرف النساء على إعجاب أهالي المدينة الذين أشادوا بشجاعتهن لحماية عائلاتهن.

إلى ذلك، بدأت شرطة الإقليم التحقيق في القضية، موضحة أن زجاجات الخمور تم نقلها قبل اقتحام المتجر.