.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها

  • الخط
محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر

محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها

المحكمة رأت أن الفنان رمضان استغل صورة قام بالتقاطها أثناء تواجده في كابينة قيادة الطائرة من أجل الترويج لنفسه

القاهرة- أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

بات الفنان المصري محمد رمضان ملزما بدفع 6 ملايين جنيه في قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعدما رفضت محكمة النقض طلبه بإيقاف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية.

وطلب الفنان محمد رمضان عبر محاميه وقف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الذي يقضي بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض عما تسبب فيه للطيار أشرف أبو اليسر من أضرار. إلا أن محكمة النقض أيدت حكم المحكمة الاقتصادية ورفضت طلب الفنان محمد رمضان، ليصبح الحكم نهائيا وملزما وغير قابل للطعن مرة أخرى.

هل كان التشخيص الخاطئ سبباً لوفاة الإعلامية شيرين دويك؟ مصر هل كان التشخيص الخاطئ سبباً لوفاة الإعلامية شيرين دويك؟

وكانت المحكمة قد رأت أن الفنان محمد رمضان استغل صورة قام بالتقاطها أثناء تواجده في كابينة قيادة الطائرة من أجل الترويج لنفسه، وقام بنشر فيديو كليب يحمل اسم "مش بتفتش في المطار"، واستغل صورة الطيار الراحل في الترويج لنفسه، ما تسبب في أضرار جسيمة مالية وأدبية للطيار.

وكان محامي الطيار يطالب بالحصول على 25 مليون جنيه كتعويض عما حدث، قبل أن تقضي المحكمة بحصوله على 6 ملايين جنيه باتت نهائية وإلزامية في الوقت الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
دراسة تثبت علمياً مقولة دراسة تثبت علمياً مقولة "ما أعز من الولد إلا ولد الولد"
الأكثر قراءة
وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قبل أن تذهب
تحذير من كارثة مرتقبة بعد انتهاء كورونا
تحذير من كارثة مرتقبة بعد انتهاء كورونا
اكتشف المزيد