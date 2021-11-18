محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها

بات الفنان المصري محمد رمضان ملزما بدفع 6 ملايين جنيه في قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعدما رفضت محكمة النقض طلبه بإيقاف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية.

وطلب الفنان محمد رمضان عبر محاميه وقف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الذي يقضي بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض عما تسبب فيه للطيار أشرف أبو اليسر من أضرار. إلا أن محكمة النقض أيدت حكم المحكمة الاقتصادية ورفضت طلب الفنان محمد رمضان، ليصبح الحكم نهائيا وملزما وغير قابل للطعن مرة أخرى.

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وكانت المحكمة قد رأت أن الفنان محمد رمضان استغل صورة قام بالتقاطها أثناء تواجده في كابينة قيادة الطائرة من أجل الترويج لنفسه، وقام بنشر فيديو كليب يحمل اسم "مش بتفتش في المطار"، واستغل صورة الطيار الراحل في الترويج لنفسه، ما تسبب في أضرار جسيمة مالية وأدبية للطيار.

وكان محامي الطيار يطالب بالحصول على 25 مليون جنيه كتعويض عما حدث، قبل أن تقضي المحكمة بحصوله على 6 ملايين جنيه باتت نهائية وإلزامية في الوقت الحالي.