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صلاح يطرح قميصه بمباراة اليونايتد للمزاد المفتوح.. فما السبب؟

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صلاح مانشستر يونايتد ليفربول
الفرعون المصري محمد صلاح من مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

صلاح يطرح قميصه بمباراة اليونايتد للمزاد المفتوح.. فما السبب؟

الفرعون المصري كان سجل "هاتريك" تاريخي ليقود ليفربول الى فوز كبير 5-صفر على غريمه الأزلي مانشستر يونايتد في معقله ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

العربية.نت

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يعرض نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي محمد صلاح قميصه الذي ارتداه خلال لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد للمزاد العلني، على أن يخصص عائد المزاد لجمعيات الرفق بالحيوان في مصر.

وكتب النجم العالمي على حسابه في "تويتر"، الجمعة، مغرداً بالعامية المصرية: "الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان. وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 23 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر. هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا".

وغرد صلاح بنفس التغريدة باللغة الانجليزية، كما نشرها على خاصية الـ"ستوري" على حسابه في "انستغرام".

الفرعون المصري محمد صلاح كان سجل "هاتريك" تاريخي ليقود ليفربول الى فوز كبير 5-صفر على غريمه الأزلي مانشستر يونايتد في معقله ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ الـ"برميرليغ" يسجل "هاتريك" في ملعب "أولد ترافورد" وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد.

يُذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت مؤخراً فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر 2021.

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وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها صلاح بلاعب الشهر، والأولى له منذ مارس 2018.

هذا وطلب الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الجديد، من إدارة النادي التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح "بأي ثمن"، وذلك في إطار مساعيه لتجديد الفريق الذي فقد أسطورته ليونيل ميسي الصيف الماضي.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وحتى الآن لم تتضح الصورة حول استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه، وأدلى اللاعب المصري في الأسابيع الماضية بتصاريح مبهمة عن إمكانية بقائه في الفريق الذي يمثله منذ 2017.

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