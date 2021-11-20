بالفيديو.. قطة بـ 4 آذان تصبح نجمة مواقع التواصل

وُلدت القطة ميداس بأربع آذان وعيب في الفك، بسبب طفرة جينية أثناء التكوين، لكن هذا لم يمنع من أن تصبح القطة التركية البالغة من العمر أربعة أشهر نجمة على الإنترنت، يتابعها أكثر من 77 ألف شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولدت القطة الصغيرة في أحد شوارع أنقرة مع خمسة أشقاء، وتبنتها فيما بعد كانيش دوسيميتشي وعائلتها.

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وقال أفراد العائلة إنهم وقعوا في حب ميداس من النظرة الأولى، ورغبوا في استضافتها بمنزلهم، انطلاقاً من الشعور بالتعاطف مع حيوان ينتظره مصير مجهول، في ظل ضعف إمكانية العثور على من يكفله بسبب حالته الفريدة.

وقالت دوسيميتشي، التي تربي اثنين من الكلاب من فصيلة "غولدن ريتريفر" أيضاً: "لم نفكر قط في شراء قطة. كل ما أردناه هو إنقاذ قطة من الشارع، وقد رغبنا في تبنيها".

اشتُق اسم القطة من شخصية الملك ميداس في الأساطير الإغريقية، وهو ملك كان له قدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب، لكنه كان بأذني حمار.

وحققت ميداس شهرة واسعة على الإنترنت، عبر المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها اليومية مع الكلبين سوزي وزينو.

وبالرغم من أن شكل ميداس يبدو غريباً، فإن حالتها لم تؤثر على صحتها أو على حاسة السمع لديها، حسبما يقول الطبيب البيطري، ريسات نوري أصلان. وما يميز ميداس طبياً هو أن كل الآذان الأربعة متصلة بالقناة السمعية.

من جهتها، قالت دوسيميتشي إنها تأمل في أن تقنع شعبية ميداس الناس بتبني الحيوانات الأليفة بدلاً من شرائها من المتاجر.

وأضافت: الناس مندهشون للغاية، ولا يستطيعون تصديق هذا.. الجميع يريدون أن يروها، ويريدون صوراً لها". لكنها أشارت إلى أن "بعض الناس يشعرون أيضاً بالخوف منها".