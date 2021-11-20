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محمد رمضان يريد أن يصبح "نمبر 1" في السلة أيضاً!

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محمد رمضان
محمد رمضان

محمد رمضان يريد أن يصبح "نمبر 1" في السلة أيضاً!

نشر رمضان مقطع الفيديو على حسابه في "إنستغرام"

دبي - العربية.نت

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استعرض الفنان المصري، محمد رمضان، مهاراته الرياضية في كرة السلة خلال تواجده في الولايات المتحدة عبر مقطع فيديو.

ونشر رمضان مقطع الفيديو على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وأظهر مهارات متميزة في التعامل مع كرة السلة، والتسجيل حتى بقدمه على أنغام أغنيته "نمبر وان".

وأعرب العديد من متابعي الفنان عن إعجابهم بمهارته ومحبتهم له.

وعادة ما يثير الفنان محمد رمضان الجدل من خلال الفيديوهات الني ينشرها من وقت لآخر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، تلك الفيديوهات التي دائماً تثير الجدل بين متابعيه، بين مؤيد ومعارض.

فالمؤيد يبدي الإعجاب بما ينشره نجمه المحبوب، فيما ينتقد المعارض ما يتم نشره ويعتبره أسلوباً لما قد يوصف بـ"المنظرة"، خاصة حين ينشر رمضان مقاطع من داخل طائرته الخاصة أو إحدى سياراته الفارهة.

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