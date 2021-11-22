شاهد أغلى سيارة في موسم الرياض.. فيراري من الستينيات

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، صورة لسيارة في معرض الرياض للسيارات، قال إنه يعتقد أنها الأغلى في العالم.

وكتب آل الشيخ تغريدة في "تويتر"، أمس الأحد، وأرفقها بصورة السيارة قال فيها: "أعتقد أنها أغلى سيارة في العالم، يتم عرضها بمعرض سيارات الرياض"، مشيراً إلى أن ثمنها 80 مليون جنيه إسترليني.

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فقد عرضت السيارة من طراز "فيراري" الفارهة، في معرض الرياض للسيارات، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وهي من فئة فيراري "جي تي أو 250" هولي جريل، التي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1963، بحسب تقارير.

اغلى سيارة في العالم على مااعتقد في معرض سيارات الرياض ب ٨٠ مليون باوند 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bRJGkJ0lpC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2021

كما كانت مخصصة للسباقات وتصل سرعتها القصوى 270 كم/س.

وتعمل السيارة في نسختها القياسية بمحرك V12 سعة 3.0 لتر، ويستطيع محركها إنتاج 300 حصان، الأمر الذي كان يعد طفرة ميكانيكية خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي.

يذكر أن النسخة الثانية من فعاليات معرض سيارات موسم الرياض، الذي يضم العشرات من أندر وأفخم السيارات، انطلقت في 19 من نوفمبر الجاري ويستمر حتى 28 من نفس الشهر.