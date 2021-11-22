سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم

حادث مؤلم شهدته مدينة الإسكندرية بسبب تقلبات الطقس هذه الأيام في مصر، خصوصاً بعد هطول أمطار غزيرة وصلت حد السيول.

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تلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالي منطقة اللبان بشارع الخديوي، عن سقوط أجزاء من عقار قديم مكوّن من 4 طوابق ما تسبب في مصرع شخص.

قتله وهو نائم

وبانتقال قوات الأمن وفريق الإنقاذ والحماية المدنية، تبين من الفحص الأولي سقوط سقف حجرة بالطابق الأول على م.ف، يبلغ من العمر 27 عاماً أثناء نومه، حيث هوى سريره بداخل معرض سيارات مغلق بالطابق الأرضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما دفع قوات الحماية المدنية لكسر باب المعرض بحثاً عن جثة الشاب ومتضررين آخرين.

كما تم تحرير محضر بالواقعة ومباشرة التحقيقات.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطاراً غزيرة ونوبة "المكنسة" بدأت من يوم الجمعة واستمرت حتى اليوم ما تسبب في تعطيل الدراسة واختناق مروري.