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أميرة موناكو مريضة منذ أشهر وتتعالج من الإرهاق خارج الإمارة

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Charlene, Princess of Monaco attends the memorial service for Zulu King Goodwill Zwelithini in Nongoma, South Africa, March 18, 2021. Phill Magakoe/Pool via REUTERS
الأميرة شارلين خلال زيارة لجنوب أفريقيا في مارس الماضي (أرشيفية)

أميرة موناكو مريضة منذ أشهر وتتعالج من الإرهاق خارج الإمارة

الأميرة شارلين خضعت مؤخراً لعدد من العمليات الجراحية بسبب مضاعفات ناجمة عن التهاب حاد في الأذن والأنف والحنجرة

العربية.نت

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أدخلت أميرة موناكو شارلين إلى "مؤسسة متخصصة" خارج الإمارة لتلقي العلاج "من إرهاق شديد"، بحسب ما أكده اليوم الثلاثاء لوكالة "فرانس برس" مصدر قريب من القصر الأميري، وذلك بعدما عادت في مطلع نوفمبر الحالي من جنوب إفريقيا حيث أمضت أشهراً عدة.

وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس" أن "الأميرة شارلين كانت غائبة عن موناكو منذ مدة، وأدخِلت إلى مؤسسة متخصصة بعد إرهاق شديد مرتبط بضعفها"، مؤكداً بذلك المعلومات التي كشفها الأمير ألبير لمجلة "بيبول" الأميركية ونقلتها عنها صحيفة "موناكو ماتان" يوم الجمعة الذي صادف العيد الوطني لموناكو.

أميرة وأميرة موناكو وطفليهما خلال منسابة في الإمارة في يناير الماضي
أميرة وأميرة موناكو وطفليهما خلال منسابة في الإمارة في يناير الماضي

وقال الأمير ألبير في تصريحه عن الأميرة شارلين: "كانت تدرك أن أفضل شيء يمكنها أن تفعله هو الراحة واتباع علاج حقيقي تحت إشراف طبي.. وليس في موناكو لأسباب تتعلق بالخصوصية".

وسبق للقصر الأميري أن أشار في بيان صدر في 16 نوفمبر إلى أن الزوجين "اتفقا على أن فترة من الهدوء والراحة ضرورية لاستعادة الأميرة شارلين صحتها" حتى تتعافى الأخيرة "من حال إعياء شديد" بعد "مسار طبي مرهق جداً.. في الأشهر الأخيرة".

وكانت شارلين، البالغة من العمر 43 عاماً، عادت في 8 نوفمبر إلى موناكو من جنوب إفريقيا التي نشأت فيها وتحمل جنسيتها، وقد خضعت فيها لعدد من العمليات الجراحية بسبب مضاعفات ناجمة عن التهاب حاد في الأذن والأنف والحنجرة. وكانت آخر هذه العمليات في مطلع أكتوبر، وأجري لها خلالها بنج عمومي.

الأميرة شارلين خلال مناسبة في موناكو في نوفمبر 2020
الأميرة شارلين خلال مناسبة في موناكو في نوفمبر 2020
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وغابت الأميرة في 16 نوفمبر عن حفل "تسليم طرود الصليب الأحمر" في موناكو الذي كان من المقرر أن تشارك فيه، وكذلك عن الاحتفال بعيد موناكو الوطني الجمعة.

وتزوّجت السبّاحة السابقة شارلين لينيت ويتستوك، المولودة سنة 1978 في روديسيا (زيمبابوي حالياً)، أمير موناكو ألبير الثاني في 2011. ولم يُحتفل في يوليو الفائت بالذكرى العاشرة لزواجهما في الإمارة بسبب غياب شارلين.

وألبير هو نجل الأمير رينييه الثالث والنجمة السينمائية الأميركية غريس كيلي التي توفيت بحادث سيارة العام 1982.

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