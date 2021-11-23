مشاهد من أمطار مصر.. نفوق حمار "كارو" صعقاً بالكهرباء ونقل ملايين الجنيهات بالحبال

نفق حمار يجر عربة خضروات (كارو) صعقاً بالكهرباء جراء الأمطار في محافظة مطروح شمال مصر، وذلك ضمن مشاهد عديدة شهدتها الشوارع المصرية، جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظات على مستوى الجمهورية.

وفوجئ المارة بشارع الإسكندرية في محافظة مرسى مطروح بسقوط حمار عربة خضروات في مياه الأمطار ونفوقه، حيث تبين تعرضه للصعق الكهربائي من المياه التي تلامست مع أسلاك أعمدة إنارة في الشارع.

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وفشلت محاولات المارة في إنقاذ الحمار وسحبه، بحسب الفيديو الذي حصلت عليه "العربية.نت".

في سياق متصل، وبسبب تراكم مياه الأمطار بالشوارع في محافظة الإسكندرية، قام عمال الشركات بنقل ملايين الجنيهات من سيارة نقل أموال علقت في المياه، وذلك بواسطة الحبال،

واضطر المسؤولون عن الشركة للجوء لهذه الطريقة بسبب طول فترة الانتظار لحين سحب وشفط المياه وصعوبة انتشالها.

وكان عدد من محافظات مصر قد تعرض لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين أدت لشلل تام بالحركة المرورية.

وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، حيث قررت إلغاء إجازات الأطقم الطبية وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أنحاء الجمهورية للتعامل مع أي طارئ بسبب الأحوال الجوية، مضيفا أنه تقرر إلغاء إجازات الأطقم الطبية لمواجهة أي إصابات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بجهود كبيرة لرفع تراكمات مياه الأمطار، وإزالة أي آثار لها للتيسير في حركة سير المواطنين والسيارات.

وطالب شعراوي باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار، واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية.