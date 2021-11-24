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الأزمات تلاحق محمد رمضان.. ملابسه تورطه مع "الموسيقيين"

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محمد رمضان في حفل غنائي

الأزمات تلاحق محمد رمضان.. ملابسه تورطه مع "الموسيقيين"

النقابة صرحت لمحمد رمضان بالغناء، لكنها اشترطت عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس

القاهرة- أحمد الريدي

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أزمة جديدة يتعرض لها الفنان المصري محمد رمضان، طرفها هذه المرة نقابة الموسيقيين المصرية بقيادة الفنان هاني شاكر، بسبب الجدل الذي يثيره رمضان في حفلاته والملابس التي يرتديها.
ذلك الأمر الذي يأتي رغم تصريحات هاني شاكر التي صدرت قبل ساعات، وأكد فيها أن محمد رمضان "محصن"، بسبب عضويته في نقابة المهن التمثيلية، ولذلك يتمكن من الحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين بالغناء.

إلا أن هاني شاكر كشف عن مفاجأة مدوية في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الثلاثاء، بصحبة الفنان تامر عبد المنعم، حينما أوضح على أنهم كنقابة حينما صرحوا لمحمد رمضان بالغناء، اشترطوا عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس.

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وبالفعل تواصل المحامي الخاص بمحمد رمضان مع موكله، وأكد عليه الالتزام بهذه البنود، وهو ما وافق عليه رمضان وقام بالتوقيع على تعهد أمام هاني شاكر.

إلا أن نقيب الموسيقيين كشف عن قرار النقابة، مؤكدا على أن رمضان لم يلتزم بالتعهد الذي قام بالتوقيع عليه، ولذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح مستقبلية.

وطالبت نقابة المهن التمثيلية وهي النقابة الرئيسية التي يتبعها محمد رمضان بالتحقيق مع الفنان المصري بسبب ما بدر منه في حفلاته داخل مصر، وشدد نقيب الموسيقيين على كونه تواصل مع نقيب الممثلين قبل إصدار القرار.

كما شدد على كون القرار الصادر يتعلق بحفلات محمد رمضان داخل مصر فقط وغنائه داخل مصر، خاصة وأن النقابة لا تملك سلطة على الحفلات التي تقام خارج مصر.

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