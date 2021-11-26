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جدل في مصر.. هل يدفع المصلون فواتير كهرباء الجوامع؟

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مسجد في مصر
من مصر - أرشيفية

جدل في مصر.. هل يدفع المصلون فواتير كهرباء الجوامع؟

يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة

دبي - العربية.نت

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حالة من الجدل سادت في الأوساط المصرية بسبب معلومات انتشرت خلال الفترة الماضية مفادها أن الدولة ستلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد.

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بدورها، نفت السلطات الأمر تماماً، وشددت على أن وزارة الأوقاف مسؤولة عن نفقات المساجد وما يترتب عليها.

آلية تركيب العدادات لا أكثر

كما أشارت إلى أن المنشور الصادر عن الوزارة لا علاقة له بعملية دفع الفواتير، وإنما يتعلق بآلية الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد وملحقاتها وذلك وفقاً لخطة التعاون مع وزارة الكهرباء.

وأوضحت أنه يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة.

ورغم نفي السلطات تلك الإشاعات تماماً، إلا أن الجدل مازال موجوداً، حيث أكد البعض أن هناك قرارا بشأن عمل التكيفات في المساجد خلال الصيف المقبل.

مسجد في مصر
مسجد في مصر

1700 مسجد في عام واحد

يشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية كانت أعلنت عن افتتاح 1700 مسجد جديد في عام واحد.

كما أوضحت أنه تم تخصيص عدادين، أحدهما للإنارة والآخر للمكيفات يتعلق بالمساجد التي تبنى جديدا أو تلك التي يُراد تركيب مكيفات بها لم تكن موجودة من قبل ولا تحتملها توصيلات الكهرباء الحالية للمسجد.

إلى ذلك، كشفت أنها افتتحت في عام واحد أكثر من 1700 مسجد، منها أكثر من 1500 مسجد بناء كاملا جديدا أو إحلالا وتجديدا، وهو رقم وإنجاز غير مسبوق في تاريخ عمارة المساجد، وفق تعبيرها.

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