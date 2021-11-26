شاهد سعودية تخطف أنظار زوار البوليفارد بعزف على البيانو

جذبت فتاة سعودية أنظار زوار منطقة رياض بوليفارد سيتي، بعزفها مقطوعة موسيقية هادئة على البيانو.

وأظهر مقطع فيديو، نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسابه في تويتر، أمس الخميس، الفتاة وهي تجلس على المسرح في ساحة البوليفارد وتعزف بمهارة عالية، ما أثار إعجاب الجمهور.

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كما أبدى آل الشيخ إعجابه بموهبتها الموسيقية.

وتجمع المستمعون حول المسرح، وقاموا بالتصفيق الحار للفتاة فور انتهائها من العزف.

إلى ذلك، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو بكثرة في الساعات الماضية.

موسم الرياض 2021

يذكر أن العاصمة السعودية كانت أطلقت موسم الرياض 2021، تحت شعار "تخيل أكثر"، يوم 20 أكتوبر الفائت.

وكان تركي آل الشيخ قد كشف سابقاً في فيديو توضيحي للفعاليات مدته حوالي 5 دقائق، وجود 14 منطقة للترفيه في الرياض، وأكثر من 7500 فعالية، وممشى بطول 3 كيلومترات، وأكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية، بالإضافة إلى ملعب غولف و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 40% وأكثر، وغيرها أيضاً.