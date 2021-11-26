.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد سعودية تخطف أنظار زوار البوليفارد بعزف على البيانو

  • الخط

شاهد سعودية تخطف أنظار زوار البوليفارد بعزف على البيانو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جذبت فتاة سعودية أنظار زوار منطقة رياض بوليفارد سيتي، بعزفها مقطوعة موسيقية هادئة على البيانو.

وأظهر مقطع فيديو، نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسابه في تويتر، أمس الخميس، الفتاة وهي تجلس على المسرح في ساحة البوليفارد وتعزف بمهارة عالية، ما أثار إعجاب الجمهور.

كما أبدى آل الشيخ إعجابه بموهبتها الموسيقية.

وتجمع المستمعون حول المسرح، وقاموا بالتصفيق الحار للفتاة فور انتهائها من العزف.

إلى ذلك، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو بكثرة في الساعات الماضية.

موسم الرياض 2021

يذكر أن العاصمة السعودية كانت أطلقت موسم الرياض 2021، تحت شعار "تخيل أكثر"، يوم 20 أكتوبر الفائت.

وكان تركي آل الشيخ قد كشف سابقاً في فيديو توضيحي للفعاليات مدته حوالي 5 دقائق، وجود 14 منطقة للترفيه في الرياض، وأكثر من 7500 فعالية، وممشى بطول 3 كيلومترات، وأكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية، بالإضافة إلى ملعب غولف و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 40% وأكثر، وغيرها أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تصريح لافت لأصالة.. تصريح لافت لأصالة.. "أرفض الغناء مع محمد رمضان"
متحور كورونا الأحدث.. هل يقاوم اللقاحات؟! متحور كورونا الأحدث.. هل يقاوم اللقاحات؟!
الأكثر قراءة
بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه
هل يتحدى محمد رمضان؟.. فيديو ثانٍ يثير هل يتحدى محمد رمضان؟.. فيديو ثانٍ يثير "زوبعة"
شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها
طلبت المساعدة.. إيطاليا تستجيب لـ طلبت المساعدة.. إيطاليا تستجيب لـ"الموناليزا الأفغانية"
قبل أن تذهب
بعد تصاعد الاحتجاجات في تونس.. هل تملك حكومة بودن الحل؟
بعد تصاعد الاحتجاجات في تونس.. هل تملك حكومة بودن الحل؟
اكتشف المزيد