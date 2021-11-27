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بعد صور "حفل زفافه الثاني".. بيغ رامي يخرج عن صمته

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صورة انتشرت على مواقع التواصل لما قيل إنه حفل زفاف بيغ رامي على زوجته الثانية

بعد صور "حفل زفافه الثاني".. بيغ رامي يخرج عن صمته

دبي - العربية.نت

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بعد الضجة التي أثارتها صور "حفل زفافه الثاني" على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج البطل العالمي في كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي" عن صمته.

وأوضح في مقطع فيديو نشره أمس الجمعة على صفحته في فيسبوك، أن "لا أحد يعرف ظروف الآخر، ولا أحد بإمكانه الحكم على أحد"، مضيفاً أنه "لا يمكن لأحد أن يحاسب الآخرين".

كما أردف باللهجة العامية المصرية: "أنا شايف الناس اليومين دول شاغلة نفسها بحاجات، لا تعرف عنها حاجة، ولا تعرف تفاصيلها".

ورغم قوله إن القصد من الفيديو ليس رداً على موضوع معين، من المرجح أن يكون قد أراد من خلاله الرد على منتقديه إثر الخبر المتداول عن زواجه بامرأة ثانية مباشرة بعد نيله ثاني لقب في مسابقة "مستر أولمبيا".

يذكر أن مواقع التواصل كانت امتلأت بصور بيغ رامي خلال ما قيل إنه حفل زفافه على زوجته الثانية.

للمرة الثانية على التوالي

وتوج بيغ رامي، في أكتوبر الماضي، بلقب بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، للمرة الثانية على التوالي، ضمن المنافسات التي أقيمت في ولاية فلوريدا الأميركية.

كما جاء فوزه على حساب منافسه الأميركي براندون كاري، للمرة الثانية أيضاً بعد أن كان الأخير بطلاً لنسخة العام 2019.

إلى ذلك يعد بيغ رامي اللاعب الـ16 الذي يتوج بلقب مستر أولمبيا منذ انطلاق البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام عام 1965، ويصنف على أنه اللاعب العربي الوحيد الذي أحرز اللقب في مناسبتين. وكان اللبناني سمير بنوت أول لاعب عربي يحرز لقب بطولة مستر أولمبيا للمحترفين عام 1983.

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