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فاجأتها آلام المخاض.. برلمانية نيوزيلندية تتوجه بدراجة للمستشفى للولادة

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البرلمانية جولي آن جينتر على دراجتها
  • البرلمانية جولي آن جينتر على دراجتها
  • البرلمانية جولي آن جينتر إلى جانب دراجتها
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البرلمانية جولي آن جينتر على دراجتها
البرلمانية جولي آن جينتر على دراجتها
البرلمانية جولي آن جينتر إلى جانب دراجتها
البرلمانية جولي آن جينتر إلى جانب دراجتها

فاجأتها آلام المخاض.. برلمانية نيوزيلندية تتوجه بدراجة للمستشفى للولادة

بعد ساعات، قالت جينتر على صفحتها على "فيسبوك": "أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3.04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا"

ملبورن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

شهدت نيوزيلندا التي تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين واقعة جديدة كان طرفها برلمانية من حزب الخضر.

فقد فاجأت آلام المخاض البرلمانية جولي آن جينتر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قامت إثرها بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.

وبعد ساعات، قالت جينتر على صفحتها على "فيسبوك": "أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3.04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".

وقالت جينتر: "لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى - على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد عشر دقائق".

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جينتر- المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على "فيسبوك" عبارة "أحب دراجتي"- قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.

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وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها في منصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو، واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة حيث كانت لا تزال ترضعها.

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