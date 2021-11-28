شاهد بايدن يقف بالصف وبلا كمامة ليشتري مشروباً من أحد المحلات

صوّر أحدهم الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو يتسوق بعد ظهر أمس السبت من متجر شهير في جزيرة Nantucket بولاية ماساتشوستس، باسم Murray's Toggery المعروف بوضعه لوحة عند مدخله، يطلب فيها من زبائنه وضع كمامة على وجوههم قبل ارتياده، حماية من "كورونا" المستجد وحاشيته، خصوصا أن المتحور الجديد Omicron أصبح منتشرا.

إلا أن الرئيس بايدن، خلع كمامته حين دخل إلى المحل الذي كان مكتظا بالمشترين، وتركها عند عنقه، بحسب ما يبدو من الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه يظهر رئيس أكبر دولة بالعالم مخالفا ما يحث به سواه، وفقا لما ذكرت شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، في خبر يتضح منه أن الرئيس وقف بالصف ليشتري كوب milkshake المصنوع عادة من حليب مخفوق.

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كما تجاهل بايدن، سؤالا طرحه عليه أحدهم رآه يسير في الشارع إلى متجر آخر، وكان حول ما يجب القيام به أكثر لإيقاف المتحور الجديد عند حده، ومنعه من الانتشار، لكن بايدن تابع سيره، حيث يقضي عطلة "عيد الشكر" في الجزيرة.