مقتل طفل أميركي بالرصاص خلال تصوير مقطع بمواقع التواصل

قُتل طفل أميركي يبلغ من العمر 5 سنوات بالرصاص مساء الخميس خلال تصوير مجموعة مراهقين مقطع فيديو لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أفادت شرطة بروكلين بارك في شمال الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة على فيسبوك، أن فتى يبلغ 13 عاما يشتبه في أنه أطلق النار على الضحية عن طريق الخطأ أثناء حمله مسدسا. وقُبض عليه وأودع مركزا للأحداث.

مادة اعلانية

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن "قاصرين آخرين كانوا حاضرين" في موقع الحادث، وهو منزل في ضاحية مينيابوليس، حيث "كانوا يحاولون تصوير فيلم لنشره على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأودت الأسلحة أيضا بحياة ما لا يقل عن 35 شخصا آخرين، الخميس، خلال احتفال الأميركيين بعيد الشكر، أحد أكثر الأعياد شعبية في البلاد، بحسب موقع "غن فايلنس أركايفز".

وتوفيت فتاة تبلغ 5 سنوات في ساوث فولتون، إحدى ضواحي أتلانتا. وروت عائلتها عبر قناة تلفزيونية محلية أنها شغلت عن طريق الخطأ مسدسا محشوا كان متروكا على كرسي، لكنّ الشرطة أكدت عبر قناة "فوكس" أن طفلا في الثالثة من العمر هو من أطلق النار عليها من طريق الخطأ.

كذلك قُتل شاب يبلغ 25 عاما برصاصة طائشة في فيلادلفيا أثناء تناول الطعام مع أسرته. وتبحث الشرطة عن شاب في سن 19 عاما يُشتبه في إطلاقه النار عليه بعد طرده من حفلة أخرى في منزل مجاور، بحسب قناة محلية تابعة لشبكة "إن بي سي".

وازدادت مظاهر العنف المسلح منذ بداية جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وأودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ بداية العام، بما فيها حالات انتحار، بحسب موقع "غن فايلنس أركايفز" الذي أشار إلى أن هذه الحصيلة تشمل 274 طفلاً دون سن 12 عاما.