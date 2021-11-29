ياسمين عبدالعزيز بعد أزمة مرضها: 3 أشياء لا نشتريها.. الصحة والاحترام وحب الناس

أطلت النجمة المصرية المحبوبة ياسمين عبد العزيز مجدداً على محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أشهر من الغياب بسبب المحنة المرضية التي ألمت بها، والتي تسببت في قلق ملايين المحبين لها، والذين كانوا دوماً يدعون لها بالشفاء والعودة مجدداً إلي بيتها وعائلتها وجمهورها.

الوعكة الصحية التي فاجأت ياسمين عبدالعزيز استدعت سفرها إلى سويسرا للعلاج، حتى تعافت تمامًا من المرض والآلام واستطاعت العودة لحياتها الطبيعية مرة أخرى، بعد رحلة علاج صعبة امتدت لشهور عديدة.

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وبدأت الفنانة الجميلة، المعروفة بروحها المرحة، عودتها لحياتها مرة أخرى، من خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي على فضائية "سي بي سي" CBC، ولم تكتف بذلك، بل عاودت نشاطها أيضًا من خلال حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا خاصة "فيسبوك" و"انستغرام"، لتكون متواصلة مع محبيها وجمهورها لأطول وقت ممكن.

وبعد نحو أكثر من 60 يومًا على ظهورها على السوشيال ميديا، وتحديدًا منذ بداية شفائها عندما نشرت صورة بصحبة الأطباء المعالجين لها فى المستشفى بسويسرا، وبعد هذه الفترة عادت ياسمين لحساباتها وقامت بتغيير صورة بروفايل صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وأيضًا نشرها عبر حسابها على "إنستغرام"، ما دعا العديد من الفنانين الدعاء لها بتمام الصحة والعافية، فيما علق زوجها الفنان أحمد العوضي على صورتها بالقلوب الحمراء.

وقالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فى أول ظهور لها بعد الأزمة الصحية الأخيرة: "كنت بموت وجاتلى رسالة "التربى بيجهز التربة.. وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى.. مش قادرة أصدق أنى قاعدة فى برنامج وأتكلم عن الموضوع ده".

وأضافت بالقول: "3 حاجات مبتشتريش بالفلوس.. الصحة والاحترام وحب الناس".

ومن المقرر عرض حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع الإعلامية منى الشاذلى قريبا.