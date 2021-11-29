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من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟

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لوهان والشماس

من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟

وكانت تقارير قد ربطت بين ليندسي وبدر بعدما شوهدا سويا خلال حفل غنائي في دبي قبل جائحة كورونا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت النجمة العالمية ليندسي لوهان عن خطوبتها من الشاب الإماراتي، بدر الشماس.

ونشرت لوهان، في حسابها على "إنستغرام" أمس الأحد، مجموعة صور لهما معلقة: "حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي".

ليندسي لوهان
ليندسي لوهان

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن ليندسي نشرت صورة تظهر خاتم الخطوبة في أصبعها وبجانبها بدر.

وكتبت أسفل الصورة "حبي وحياتي وأسرتي ومستقبلي".

وكانت تقارير قد ربطت بين ليندسي وبدر بعدما شوهدا سويا خلال حفل غنائي في دبي قبل جائحة كورونا.

وتشتهر لوهان، البالغة من العمر 35 عاما، بأدائها المتألق في عمل "The Parent Trap"، الذي لعبت فيه دور توأمين متطابقين، والكوميدي في "Mean Girls".

واستقرت لوهان في دبي على مدار السنوات الماضية. ويعمل خطيبها بدر الشماس مساعدا لنائب الرئيس في مؤسسة "Credit Suisse" في دبي، وهي شركة دولية لإدارة الثروات.

درس بدر الشماس الهندسة الميكانيكية، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية بالولايات المتحدة.

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