"لم أنس آلامكم".. رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم محبيها ومتابعيها حالة الحزن الشديد التي تمر بها حتى الآن بعد رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت إيمي صورة تجمعها بوالدتها الراحلة وأختها دنيا سمير غانم على حسابها الخاص في "انستغرام" وكتبت معلقة: "وحشتيني أوي، مش عارفة أستوعب فراقك إنتي وبابي وللأسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني أنا ودنيا وبتخليني كل يوم بعيط، بحاول اتلهي في حاجات بس ارجع واقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي".

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واضافت موجهة كلامها لمتابعيها: "أنا آسفة إني بشارك معاكوا النكد ده، بس أنا في عالم تاني وإن شاء الله ربنا يكتب لي أروح أعمل عمرة عشان أكيد هكون أحسن بإذن الله، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم رسائل الدعم والمساندة للفنانة إيمي سمير غانم، بعد رسالتها المؤثرة.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز توفيت في 7 أغسطس بعد معاناة استمرت لأكثر من 3 أشهر إثر اصابتها بفيروس كورونا، ولم تعلم بوفاة زوجها حيث أنهم أخفوا عنها الخبر خوفا على تدهور صحتها، لتتوفى ويتم دفنها بجانب شريك حياتها الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي قبلها في 20 مايو الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة إثر اصابته بكوفيد-19.