النوم سلطان..شاهد الأمير تشارلز غافياً يكاد يقع في حفل!

بينما كان الأمير تشارلز مشاركاً في الاحتفالات الرسمية، الثلاثاء، بمناسبة تحول جزيرة باربادوس إلى النظام الجمهوري بالعاصمة بريدجتاون، وخروجها من الكنف البريطاني، التقطت عدسات الكاميرات مقطع فيديو له غافياً على المدرجات بين الحشد.

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وظهر الأمير غافياً لثوانٍ معدودة، وما إن مال رأسه إلى الأسفل حتى استدرك الأمر، وفتح عينيه، وعاود قراءة مجلّد كان بيده.

إلا أن غفوة الأمير لم تمر مرور الكرام، فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو هذا وانتشر كالنار في الهشيم.

أحدث جمهورية بالعالم

وكانت باربادوس قد أصبحت، فجر الثلاثاء، أحدث جمهورية في العالم بتحرّرها من سلطة التاج البريطاني، وذلك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وجرّدت خلاله والدته الملكة إليزابيث الثانية من منصبها كرئيسة لهذه الدولة.

وخلال الحفل الذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لاستقلالها، أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية ساندرا ميسن، اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة، وأُنزل علم التاج البريطاني الذي كان يمثّل خضوع باربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

ومع الأمير تشارلز شهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات، بينهم المغنية ريهانا التي تحمل جنسية الجزيرة نفسها.